Українці в РБ ООН потролили росіян

Сьогодні Україна на місяць очолила Раду Безпеки ООН
У Раді Безпеки ООН є традиція – на початку каденції голова дарує подарунок членам Радбезу.
Сьогодні українці подарували колегам українське вино з Криму. Рік врожаю відповідає року народження посла держави-члена Радбезу. А також картини видатного художника Євгена Матвєєва.
Як того вимагає протокольна практика, російському представникові вручили подарунок теж. «Нехай не забуває, що Крим – це Україна!» – прокоментували на facebook-сторінці Постійного представництва України при ООН.
Зазначимо, сьогодні Україна на місяць очолила Раду Безпеки ООН.
Презентація українського головування: