Українці в РБ ООН потролили росіян

Сьогодні Україна на місяць очолила Раду Безпеки ООН

У Раді Безпеки ООН є традиція – на початку каденції голова дарує подарунок членам Радбезу.

Сьогодні українці подарували колегам українське вино з Криму. Рік врожаю відповідає року народження посла держави-члена Радбезу. А також картини видатного художника Євгена Матвєєва.

Як того вимагає протокольна практика, російському представникові вручили подарунок теж. «Нехай не забуває, що Крим – це Україна!» – прокоментували на facebook-сторінці Постійного представництва України при ООН.

Зазначимо, сьогодні Україна на місяць очолила Раду Безпеки ООН.

Презентація українського головування: