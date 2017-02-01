У Новояворівську на Львівщині вперше відбудеться етап міжнародної Карпатської молодіжної хокейної ліги (програма)

Упродовж 10-12 лютого на льодовій арені м. Новояворівська Яворівського району відбудуться матчі третього, передостаннього етапу міжнародної Карпатської молодіжної хокейної ліги ігрового сезону 2016-2017 рр. Змагання такого масштабу на Львівщині відбуватимуться вперше.

Про це повідомляють в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

Команда “Галицькі Леви”, яка є лідером попередніх двох етапів Карпатської ліги, на домашній арені змагатиметься з кращими юнацькими хокейними командами Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії.

Розклад проведення ігор:

10 лютого (п’ятниця):

15:00 – GladiatorsDunareaGalati (Румунія) – MSKMTrebiSov (Словаччина);

16:30 – HKMladezMichalovce (Словаччина) – DEB-MISSelect (Угорщина);

18:00 – ЦЕРЕМОНІЯ ВІДКРИТТЯ;

19:00 – STSUKSNiedzwiadkiMOSIRSanok (Польща) – ХК “Галицькі Леви” (Новояворівськ- Україна).

11 лютого (субота):

9:00 – DEB-MISSelect (Угорщина) – STSUKSNiedzwiadkiMOSIRSanok (Польща);

10:30 – MSKMTrebiSov (Словаччина) – ХК “Галицькі Леви” (Україна);

12:00 – HKMladezMichalovce (Словаччина) – GladiatorsDunareaGalati (Румунія);

16:00 – STSUKSNiedzwiadkiMOSIRSanok (Польща) – MSKMTrebiSov (Словаччина);

17:30 – GladiatorsDunareaGalati (Румунія) -DEB-MISSelect (Угорщина);

19:00 – ХК “Галицькі Леви” (Україна) -HKMladezMichalovce (Словаччина).

12 лютого (неділя):

8:30 – ХК “Галицькі Леви” (Новояворівськ-Україна) – GladiatorsDunareaGalati (Румунія);

10:00 – STSUKSNiedzwiadkiMOSIRSanok (Польща) – HKMladezMichalovce (Словаччина);

11:30 – MSKMTrebiSov (Словаччина) – DEB-MISSelect (Угорщина);

13:00 – GladiatorsDunareaGalati (Румунія) – STSUKSNiedzwiadkiMOSIRSanok (Польща):

14:30 – HKMladezMichalovce (Словаччина) – MSKMTrebiSov (Словаччина);

16:00 – DEB-MISSelect (Угорщина) – ХК “Галицькі Леви” (Україна).

17:15 – ЦЕРЕМОНІЯ ЗАКРИТТЯ.