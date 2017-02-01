У Львові звільнений за “законом Савченко” зловмисник відрізав жертві палець, щоб заволодіти золотою обручкою

Зловмисник також заволодів мобільним телефоном потерпілого та грошима у сумі 4500 гривень, 120 євро та 300 польських злотих

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області

До Сихівського відділу поліції звернувся 46-річний житель Стрийського району. За словами заявника, уночі 11 січня на вулиці Хуторівка його побили та пограбували.

Потерпілий повідомив, що з нападником він познайомився на вокзалі. Той запросив його до себе додому, а дорогою напав на нього, побив та, відрізавши безіменний палець, зняв золоту обручку. Крім того, зловмисник заволодів мобільним телефоном жертви та грошима у сумі 4500 гривень, 120 євро та 300 польських злотих.

Правоохоронці встановили, що до вчинення розбійного нападу причетний 42-річний львів’янин, раніше судимий дев’ять разів за грабежі, хуліганство, крадіжки та інші тяжкі злочини. В жовтні минулого року він був достроково звільнений від відбування покарання за так званим «законом Савченко».

Працівники поліції затримали зловмисника. У нього вилучений речовий доказ – мобільний телефон «Леново», що належав потерпілому.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Досудове слідство триває.