У Львові з висоти 5-го поверху випав і розбився на смерть чоловік

“Швидка”, яка приїхала на виклик, констатувала смерть

Трагедія сталася 31 січня, о 16.24.

Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР

З висоти 5-го поверху на вул. Яворницького, 8, що в Залізничному районі Львова, випав чоловік, 1984 року народження. Лікарі бригади швидкої медичної допомоги констатували смерть чоловіка до приїзду, йдеться у повідомленні.

Чоловік зареєстрований за тією ж адресою, де трапилась подія.

Причини події з’ясовують. Проводять дослідчу перевірку