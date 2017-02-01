У Львові водій “Chraisler” наїхав на жінку-пішохода

25-річну жінку з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма» госпіталізовано в реанімаційне відділення однієї з лікарень міста

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 31 січня, о 20.22, на проспекті Червоної Калини поблизу одного з супермаркетів.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Daimler Chraisler», 34-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 25-річну мешканку Львова.

Жінку з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма» госпіталізовано в реанімаційне відділення однієї з лікарень міста.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.