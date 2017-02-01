У Львові відкриють Школу міжрелігійної журналістики

У четвер, 16 лютого 2017 року, в Львові стартує новий медіапроект – «Школа міжрелігійної журналістики»

Ініціатор Школи – Лідія Батіг, журналіст сайту «Духовна велич Львова», випускниця Папського університету святого Томи Аквінського, програми із міжрелігійного діалогу (Russell Berrie Fellowship in Interreligious Studies). Про це інформує «Духовна велич Львова».

У рамках Школи відбуватимуться лекції про релігійну журналістику, екуменічний і міжрелігійний діалог, проблематичні виклики та перспективи цієї комунікації у XXI столітті. Проект триватиме протягом трьох місяців, періодичність лекцій – кожні 2-3 тижні.

«Школа міжрелігійної журналістики є моїм наступним кроком як випускника програми «Russell Berrie Fellowship in Interreligious Studies». У рамках проекту очікуємо плідної співпраці з представниками релігійних і світських ЗМІ, духовними лідерами різних релігій, молоддю тощо; а також обміну думками, написання нових матеріалів (інтерв’ю, аналітичних статей, тощо). Сподіваюся, спільно зможемо організовувати різні конференції, круглі столи тощо. У багатьох із нас є досвід закордонних стажувань, яким радо поділимось із учасниками Школи, розповімо також про можливості навчання за кордоном тощо. Крім того, після завершення Школи її учасники отримають сертифікати», – розповідає Лідія Батіг.

Ініціативу реалізують за підтримки «The Russell Berrie Foundation» спільно з головним редактором видання «Духовна велич Львова» Юліаною Лавриш, яка є професіоналом у галузі екуменічного (міжконфесійного) діалогу, кандидатом наук із соціальних комунікацій, викладачем ЛНУ ім. Івана Франка; та з Тарасом Дзюбанським, директором Центру міжконфесійного та міжрелігійного діалогу «Лібертас», експертом у площині комунікації різних релігій (юдаїзм, християнство, іслам).

Наразі триває активна медіакампанія із залучення цікавих лекторів до цього проекту. Багато духовних лідерів Львова й України, журналістів, представників культури погодилися читати лекції у рамках Школи. Про всі оновлення інформації будуть повідомляти на сторінках сайту «Духовна велич Львова» й у соцмережах.

Перша лекція у рамках міжрелігійного медіапроекту відбудеться 16 лютого 2017 року о 17.00 в екуменічній капличці Львівської міської ради (каб. 116). Вона буде поділена на дві частини. Спочатку відбуватиметься обговорення головних моментів декларації «Nostra Aetate», документу Другого Ватиканського Собору, яка є надзвичайно важливою в контексті міжрелігійного діалогу. Про це у своїй презентації розповість Лідія Батіг. Також в аналізі цього документа візьме участь Тарас Дзюбанський.

У другій частині лекції Юліана Лавриш розповість про найважливіші моменти релігійної журналістики в Україні, поділиться своїм досвідом журналіста-практика, а також викладача.

Організатори запрошують усіх зацікавлених активно долучатись до проекту. Охочих отримати сертифікати після завершення Школи, просять заповнити Анкету учасника.