У Львові відбудеться автопробіг пам’яті Кузьми Скрябіна

Усіх охочих запрошують долучатися

Завтра, 2 лютого, у Львові відбудеться автопробіг, присвячений другій річниці загибелі Андрія Кузьменка (Скрябіна).

Про це написав у спільноті «Варта 1» у соцмережі Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Маршрут автопробігу: «Арена-Львів» – вул. Стрийська – вул. Героїв Майдану – вул. Коперника – проспект Свободи.

Початок збору учасників заходу – о 20:00 завтра, 2 лютого 2017 року, біля стадіону «Арена-Львів». Виїзд з «Арени-Львів» – о 20:30.

«Автопробіг відбудеться під національними знаменами, так як Кузьма був патріотом, а отже це кольори країни яку він відстоював, цінував і поважав!» – зазначають організатори.

Охочих долучитися до автопробігу просять зголошуватися до координатора акції Романа за телефоном: 063 517 15 66.

Як повідомляють на facebook-сторінці гурту Скрябін, 2 лютого о десятій годині ранку всі охочі можуть також відвідати поминальну службу в Брюховичах, у церкві Різдва Пресвятої Богородиці.

А 3 лютого у Хмільному Домі Роберта Домса відбудеться вечір пам’яті Андрія Кузьменка, де місцеві гурти зіграють найкращі, найрідніші пісні Кузьми. Вхід вільний.

«Беріть друзів, збирайтеся сім’ями та давайте разом згадаємо, поскучаємо, поплачемо і таки усміхнемось під пісні нашого найріднішого Чувака! Бо поки музика Кузьми звучить — він з нами! І хай так буде завжди!» – кажуть колеги Кузьми.

Нагадаємо, 2 лютого 2015 року в дорожньо-транспортній пригоді на Дніпропетровщині загинув Андрій Кузьменко – видатний український співак, лідер гурту «Скрябін» . У Криворізькому районі, біля села Лозоватка, позашляховик, в якому перебував співак, зіткнувся з вантажівкою. На жаль, від отриманих травм Андрій Кузьменко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, загинув на місці пригоди.