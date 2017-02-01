У Львові тишком продали ділянку, де мав реалізовуватися проект Громадського бюджету

У Львові ділянка на вул. Біберовича, де має реалізовуватися один із проектів-переможців конкурсу «Громадський бюджет» – місце для вигулу і дресирування собак – несподівано опинилася у приватній власності.

Як розповіла голова комісії Львівської міськради, депутат від «Народного контролю» та співавтор проекту Ірина Оршак, те, що земля громади на Біберовича потрапила у перелік комерційних для подальшого продажу чи надання в оренду, дізналася ще на початку осені торік.

«Утім у вересні після мого звернення на сесії міськради про створення скверу для відпочинку місцевих мешканців та облаштування території для вигулу та дресирування собак на вул. Біберовича, виготовлення проекту землеустрою щодо відведення ділянки для продажу було призупинено», – говорить Оршак.

Тоді ж, за її словами, екологічна комісія ухвалила рішення про створення скверу на Біберовича.

«Та зараз у процесі реалізації проекту я дізналася, що територія потрапила в приватні руки. Про це свідчать дані з Кадастрової карти України», – повідомила депутат.

Так, за кадастровим номером 4610137500:11:002:0267, територія на вул. І. Біберовича зазначена як приватна власність ТзОВ «Яворівбуд-Інвест», дата реєстрації – 07.12. 2016 року. Державну реєстрацію права в «державному реєстрі прав» здійснив приватний львівський міський нотаріус Кулиняк І. Я., вартість придбаної земельної ділянки – 350 тис. доларів.

За інформацією із соцмереж, повідомлень ЗМІ, керівником «Яворівбуд-Інвест» є Андрій Григорович Мартиник. Саме товариство зареєстроване лише за день до придбання ділянки – 6 грудня – зі статутним фондом у 50 тис. гривень.

«В управлінні природних ресурсів та регулювання земельних відносин Львівської міської ради на мій усний запит повідомили, що вперше чують про це. Мені ж особисто це нагадує чергову земельну аферу, коли землі громади незрозумілим чином і тишком переходять у приватну власність. Думаю, відповідні органи мають оперативно відреагувати на ситуацію», – наголосила Оршак.

Тож депутат уже скерувала відповідні звернення з вимогою з’ясувати правомірність передачі ділянки у приватну власність в обласну прокуратуру, Нацполіцію, в Держархбудконтроль та міському голові Львова.