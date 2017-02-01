У львівській школі-садку після 21-річної перерви запрацював басейн

У ЛНВК «Провесінь» відновив роботу басейн

На його «реанімацію» знадобилося три роки. Перерву в реконструкції зробили через війну на Сході Україні, проте наприкінці минулого року процес таки завершили.

Басейн не працював 21 рік. Оскільки «Провесінь» – це школа-садок, нині на уроки тут плавання приходять діти із середньої та старшої групи садочка, а також учні молодших класів. Загалом – близько 250 дітей.

Ініціював реконструкцію басейну депутат ЛМР від фракції «Громадянська позиція» Юрій Кужелюк. Він зазначив, що приміщення, де розташований басейн, добудоване до школи. Там було зруйновано практично все. Нині ж в оновленому басейні є сучасна система очищення води та вентиляції, тож плавати тут можна буде у будь-яку пору року.

За словами Юрія Кужелюка, у Львові виявився «дефіцит» із тренерами, готовими працювати із маленькими дітьми. Тож басейн, який був готовий до експлуатації ще в жовтні, по суті, пустував до недавнього часу – доки не знайшли відповідного фахівця.

Відновленням басейну будівельно-ремонтні роботи у ЛНВК «Провесінь» не завершуються. Тут немає спортзалу, їдальні й актового залу. Цього року в планах – добудова окремого корпусу під зазначені потреби. Уже є розроблено відповідний проект. Вартість робіт – орієнтовно 10 млн. грн. Половину цієї суми закладено в бюджеті на цей рік.

До слова, за період 2008-2016 років для НВК «Школа-садок «Провесінь» за кошти міського бюджету було виконано робіт на 2 млн. 913 тис. грн.

За інформацією прес-служби ЛМР, у Львові є 28 басейнів, із них діючих станом на 11.10.2016 р. було 14 (у СЗШ – 13, у ДНЗ – 1), недіючих – 14.