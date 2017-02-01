У конкурсі «Зробимо Львів кращим» перемогли три освітні соціально-культурні проекти

У конкурсі «Зробимо Львів кращим» у напрямку «Освіта» перемогли три соціально-культурні проекти. На їх реалізацію профільне управління Львівської міської ради виділить 95 тисяч гривень.

Про це повідомила член конкурсної комісії, депутат фракції «Народний контроль», секретар постійної комісії з гуманітарних питань Анна Мармуляк.

У конкурсі взяли участь 16 проектів, методом голосування обрали три найкращих. Це проект щодо формування учнівського самоврядування із залученням дітей зі шкіл-інтернатів «Ми твої діти, Україно», які отримають необхідні знання щодо реалізації власних ідей. Також проект «Освіта школярів з порушенням зору в умовах інклюзії», на меті якого – впровадження ідеї роботи роерганізованого інклюзивного ресурсного центру.

«Зокрема, я ініціювала через комісію гуманітарної політики закупити спеціальні технічні засоби для навчання дітей з вадами зору в звичайних середніх школах. Це браулізевська друкарська машинка, дейзі-плеєр і ноутбук з мовним виводом, рельєфна мапа України, озвучений калькулятор. Це допоможе адаптувати серію навчальних і методичних матеріалів та підготувати спеціалістів для роботи з вчителями».

Ще у трійці переможців – проект впровадження спеціальних настільних ігор для покращення методики роботи вчителів та посилення інтересу до знань учнів.

«Я особисто звертала увагу передусім на пропозиції, які пропагують фізичну культуру та здоровий спосіб життя. Але практично всі проекти, подані на конкурс, містили цікаві ідеї. А кожен із проектів-переможців конкурсу заслуговують на належне фінансування задля їх реалізації. Тож ми рекомендуватимемо виконавчому комітету Львівської міської ради надати максимальну фінансову підтримку цим проектам», – зазначила Анна Мармуляк.