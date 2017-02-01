У Києві на Майдані прощаються із загиблими під Авдіївкою воїнами (онлайн-трансляція)

Сьогодні Україна прощається зі своїми Героями, які загинули 29 січня поблизу Авдіївки від осколкових поранень, коли відбивали ворожу атаку.

Нагадаємо, цього дня у бою загинули: молодший сержант Бальченко Володимир, солдат Оверченко Дмитро, сержант Крижанський Володимир, а також випускник львівської академії сухопутних військ Андрій Кизило.

Як повідомляв прес-центр АТО, 29 січня південніше від Авдіївки силами ЗСУ було відбито спробу противника прорвати нашу оборону. О 04.30 ранку ворог почав масовані обстріли з мінометів 120, 82 калібрів, ствольної артилерії та стрілецької зброї в районі Авдіївки. Мешканці південної частини міста мали змогу протягом трьох годин спостерігати в нічному небі та фіксувати на фото й відео з боку окупованого Донецька в бік авдіївської промзони численні трасери, освітлювальні міни тощо.

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