У гандбольній Суперлізі зустрінуться головні суперниці: «Галичанка» – «Карпати»

Цими вихідними, 4-5 лютого 2017 року, львівська «Галичанка» завітає в гості до ужгородських «Карпат»

Команди зіграють два матчі в межах другого кола першого етапу чемпіонату України жіночої гандбольної Суперліги сезону 2016/2017 рр. Підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко зустрінуться з головними суперницями в боротьбі за «золото» Суперліги на їхньому майданчику – в ужгородському палаці спорту «Юність». Початок – у суботу о 17 год., в неділю – об 11 год.

Майже одразу з корабля на бал потрапили львів’янки… Не встигли в понеділок повернутися з Гарляви (Литва), де брали участь у 4-му турі Балтійської гандбольної ліги, а вже з вівторка приступили до тренувань. Відпочивати ніколи – потрібно готуватися відстоювати лідируючу позицію у Суперлізі, бо ж «Галичанка» – єдина команда, яка в новому сезоні чемпіонату України не знала поразок. Відповідно, й у турнірній таблиці львівські гандболістки розмістилися на першому щаблі, випередивши «карпатівок» на 4 очки.

В очікуванні чергового туру чемпіонату України не прохолоджувались і ужгородські «вовчиці»: провели декілька поєдинків в Угорщині у рамках товариського турніру.

До Ужгорода «галичанки» вирушать цієї п’ятниці, одразу після прибуття матимуть тренування у тій же залі, де відбудуться календарні матчі чемпіонату України.

Як прокоментувала другий тренер «Галичанки» Анжела Савченко: «Ці ігри зараз для нас найважливіші. Ми серйозно готуємось. Суперників знаємо – з ними легко аж ніяк не буде. «Галичанка» провела напружені матчі в Гарляві, в свою чергу «Карпати» зіграли в Угорщині, тому обидві команди в хорошій формі».

Підготувала Наталія Васьо