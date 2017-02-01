У Дрогобичі жінка закидала яйцями президію міської ради

За цим фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження

Подія відбулась вчора, 31 січня. У сесійну залу зайшла група осіб на чолі з місцевою мешканкою. Жінка закидала президію яйцями.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Дрогобицький відділ поліції 31 січня звернувся працівник міськради. Чоловік повідомив, що близько 10.20, під час сесії міськради, у сесійну залу зайшла 47-річна місцева мешканка з групою осіб. Вказані громадяни намагались зірвати сесію.

За словами заявника, громадянка перекрикувала міського голову, підбурювала присутніх до порушення публічного порядку, а потім закидала президію яйцями, які принесла з собою.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років. Проводиться перевірка.