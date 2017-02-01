У Дрогобичі горів кіоск

Вогнеборці оперативно ліквідували займання

Сьогодні, 1 лютого, о 00:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобич на вул. Малий Ринок, 8. Пожежа виникла в кіоску із сандвіч-панелей, розміром 3 х 4 м.

Як поінформували у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, за лічені хвилини на місце події прибув пожежно-рятувальний підрозділ державної пожежно-рятувальної частин №5 м. Дрогобич.

Пожежу локалізували о 01:13 і повністю ліквідували о 01:23. Вогнем знищено товар на площі 3 кв.м і пошкоджено стіни кіоску на площі 10 кв.м. Вдалося врятувати 3 кіоски.

Причину виникнення займання встановлюють. Унаслідок події ніхто не постраждав.