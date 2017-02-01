У Чорному морі росіяни обстріляли літак ЗСУ (фото)

Сьогодні, 1 лютого 2017 року, під час здійснення тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України, у районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Російською Федерацію бурових вишок зі стрілецької зброї був обстріляний транспортний літак Військово-Морських сил Збройних сил України Ан-26.

Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

Унаслідок обстрілу літаку завдано ушкодження. Екіпаж літака при цьому не постраждав, Ан-26 продовжив виконання польотного завдання.

Окрім того, екіпаж виявив і зафіксував роботу радіолокаційної станції Російської Федерації в активному режимі, що зазвичай використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони.

Після повернення літального апарату на аеродром під час зовнішнього огляду повітряного корабля виявлено 3-сантиметровий кульовий отвір – наслідки обстрілу літака зі стрілецької зброї.