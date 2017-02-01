Торік в області відремонтували понад 500 км автомобільних доріг

У 2016 році на ремонт доріг загального користування Львівської області з різних джерел фінансування залучили рекордну за 25 років суму – 2,2 млрд грн – і відремонтували рекордні 509,2 км автомобільних трас

Про це сьогодні, 1 лютого, повідомив очільник департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло під час звіту.

За його словами, з цієї суми – 738,3 млн грн – це кошти від перевиконання митних платежів (відремонтували – 159,9 км), 276,9 млн грн – з обласного бюджету (відремонтували – 107,4 км), 309,3 млн грн – з держбюджету (відремонтували – 107,8 км), 460,1 млн грн – кошти, залучені під держані гарантії (відремонтували – 117 км), 136,1 млн грн – фінансовий ресурс державного інвестиційного проекту (відремонтували – 17,1 км), 242,6 млн грн – кошти на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання та 47,3 млн грн – органів місцевого самоврядування.

Окрім того, торік ремонтні роботи вели й на дорогах комунальної власності. «Так, у 45 населених пунктах відремонтували 10,1 км доріг, – розповів Роман Кокотайло. – Використали 21,9 млн грн з обласної скарбнички і 12,6 млн грн – з місцевих бюджетів».

Слід зазначити, що протягом минулого року на Львівщині ввели в експлуатацію три асфальтних заводи: ТзОВ «Онур конструкціон інтернешнл», ТзОВ «Автомагісталь – південь», ПП «Рома».

За словами керівника департаменту Романа Кокотайла, основними завданнями на 2017 рік у процесі розбудови дорожньої інфраструктури є продовження ремонтних робіт на основних дорожніх артеріях області (заплановано відремонтувати 170 км доріг); проведення ремонтних робіт на дорогах, які з’єднують основні дорожні артерії області для їх розвантаження (передбачається відремонтувати 90 км доріг); розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури (планується відремонтувати 128 км доріг).