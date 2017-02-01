Студентка Львівського університету фізкультури здобула перше срібло на Всесвітній зимовій Універсіаді

Представниця Львівського державного університету фізичної культури Аннамарі Данча виборола срібну медаль у змаганнях зі сноуборду на Всесвітній зимовій Універсіаді в казахському Алмати.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

В 1/8 фіналу паралельного гігантського слалому Аннамарі Данча у двох заїздах була швидшою за представницю Туреччини Генескі. У чвертьфіналі українська спортсменка випередила росіянку Дарію Грознову, а півфіналі – польку Вероніку Бєлла. Лише у фіналі львівська студентка поступилась польській сноубордистці Алєксандрі Кроль і завоювала срібну нагороду.

Також у перший змагальний день Універсіади бронзову нагороду виборов студент Харківської державної академії фізичної культури і спорту Олександр Белінський.

Зазначимо, що українські студенти відзначилися у паралельному гігантському слаломі.