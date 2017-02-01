Сьогодні у Львові двічі «мінували» приміщення суду (ФОТО)

Жодних вибухонебезпечних предметів у будівлі Львівського апеляційного господарського суду виявлено не було

Сьогодні, 1 лютого, о 12.00 та о 14.04 на оперативний номер «102» надійшли повідомлення від аноніма про замінування Львівського апеляційного господарського суду, що розташований на вулиці Личаківській, 81.

На місці події працювали оперативно-слідча група поліції, вибухотехніки, кінолог і фахівці інших служб, яких залучають у таких випадках.

Перед обстеженням з будівлі евакуювали працівників суду та відвідувачів. Оглянувши всі приміщення будівлі суду та прилеглу територію, правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники поліції встановлюють особу аноніма, який надав неправдиву інформацію. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.