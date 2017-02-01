Президент присвоїв звання Героя України Андрію Кизилу (посмертно)

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» капітанові, заступнику командира механізованого батальйону 72 ОМБр Андрію Кизилу (посмертно).

Про це йдеться в Указі Президента №21/2017 «Про присвоєння А.Кизилу звання Герой України».

Високою державною нагородою капітана Андрія Кизила відзначено за особисту мужність і героїзм, незламність духу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу.

Нагадаємо, 29 січня в бою під Авдіївкою в зоні АТО загинув капітан Андрій Кизило родом із Черкащини, випускник Львівської національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного.