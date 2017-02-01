Представник ТОВ «Снєжка-Україна» як експерт взяв участь у засіданні круглого столу щодо ефективних напрямків розвитку освіти і науки України

Учора, 31 січня, у роботі круглого столу, присвяченого важливим напрямкам освіти і науки в Україні, який провів Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман за участі Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, представників Уряду, громадських організацій й експертів.

Сьогодні на порядку денному в Україні є питання модернізації освітньої галузі, в тому числі професійно-технічної освіти. Адже сучасна українська економіка потребує кваліфікованих спеціалістів та робітничі кадри, які готові до викликів часу, підкорюючи новітні технології. В Україні є усі передумови і можливості для якісної підготовки майбутніх фахівців і саме на це спрямована реформа в системі освіти й науки України. Щоб обговорити ключові питання щодо сучасного стану справ у галузі освіти і науки в Україні та її ефективних змін, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман провів засідання круглого столу. Водночас у ході зустрічі обговорювався оновлений проект Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року у частині освіти і науки.

Відразу зауважимо, що компанія «Снєжка-Україна» як сучасний виробник і лідер галузі в Україні вже не один рік співпрацює із закладами професійно-технічної освіти, навчаючи учнів працювати із новітніми матеріалами. Таке державно-приватне партнерство підтримане на рівні Міністерства освіти і науки України, з яким ТзОВ «Снєжка-Україна» 02 листопада 2016 року підписала Меморандум про співробітництво. Тож представник компанії «Снєжка-Україна» Орест Жураківський як досвідчений експерт мав нагоду взяти участь у роботі круглого стола.

На заході Володимир Гройсман зазначив: «Нам треба все зробити для того, щоб освіта почала продукувати якість. Ця якість буде фундаментом подальших змін в нашій країні».

Кожен учасник засідання від громадськості й експерти можуть висловити і внести усі свої побажання і пропозиції щодо бачення розвитку галузі освіти і науки і надіслати до Міністерства освіти і науки України.

Зазначимо, що 2017 року «Снєжка-Україна» продовжує активно втілювати програму державно-приватного партнерства із професійними навчальними закладами, створюючи наступні навчально-практичні центри «Śnieżka», де сучасна учнівська молодь здобуватиме знання і навики, використовуючи інноваційні технології.