Голова Львівської обласної ради прийняв близько півсотні громадян

Сьогодні, 1 лютого, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин провів особистий прийом громадян. На зустріч прийшло близько півсотні людей.

Мешканці області та міста зверталися до голови облради із земельними питаннями, з проханнями щодо надання одноразової матеріальної допомоги, щодо можливості отримання коштів на лікування, з проблемами працевлаштування, стосовно вирішення питання поселення у гуртожитку у Львові, а також покращення житлових умов.

Голова облради доручив помічникам та юристам вивчити усі питання, як озвучили люди, і знайти можливості їх вирішити, повідомили у прес-службі облради.