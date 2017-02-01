Оголошено конкурс на фінансову підтримку громадських організацій для покриття видатків на оренду приміщень на 2017 рік

Управління «Секретаріат ради» ЛМР оголошує конкурс на фінансову підтримку громадських організацій для покриття видатків на оренду приміщень на 2017 рік.

Прийом заявок триватиме з 1 лютого 2017 року до 28 лютого 2017 року.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

Вимоги до учасників конкурсу:

Учасниками конкурсу можуть бути громадські та інші організації, які офіційно зареєстровані відповідно до вимог законодавства України як неприбуткові, виконують суспільно значимі для міста функції та орендують приміщення, що перебувають у власності територіальної громади м. Львова. В заявника повинна бути відсутня заборгованість по орендній платі за минулий рік.

Заявникам необхідно заповнити та надіслати реєстраційну картку учасника конкурсу та її електронну копію.

Заповнену реєстраційну картку учасника конкурсу, завірену печаткою організації та підписом керівника, необхідно подати у Центр надання адміністративних послуг Львівської міської ради за адресою пл. Ринок, 1.

Електронну копію аплікаційної форми необхідно надіслати на скриньку 2017konkyrs@gmail.com

Кінцевий термін прийому документів: 28 лютого 2017 року.

Звернення, які подані після закінчення зазначеного терміну, до розгляду конкурсною комісією не приймаються.

За додатковою інформацією звертатись у відділ громадського партнерства управління «Секретаріат ради», за адресою: пл. Ринок, 1, каб. 539, тел. 297-57-63 або на електронну скриньку: 539lmr@gmail.com