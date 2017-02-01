Начальником управління регулювання забудови департаменту містобудування ЛМР призначено Володимира Данилюка 

Від сьогодні, 1 лютого, Володимира Данилюка призначено начальником управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради.



Володимир Данилюк народився 11 жовтня 1976 року у м. Львові.

Освіта вища:

– 1993-1998 р. – Київський військовий інститут управління і зв’язку – спеціальність – радіоелектронні пристрої, системи та комплекси; кваліфікація – інженер з радіоелектроніки.

– 2002-2006 р. ЛНУ ім. Івана Франка – юридичний факультет – спеціальність – правознавство; кваліфікація – юрист.

Досвід роботи:

– 31.07.1998 – 12.03.2001 р. – Збройні сили України. Начальник радіотехнічного пункту.

– 12.03.2001 – 21.12.2002 р. – Збройні сили України. Командир радіотехнічної роти.

– 21.12.2002 – 15.09.2007 р. – Збройні сили України. Начальник відділення радіотехнічної розвідки.

– 02.06.2008 – 29.02.2016 р. – Львівська міська рада. Головний спеціаліст, менеджер відділу організації роботи, обліку та звітності управління архітектури департаменту містобудування.

– 29.02.2016 р. – Львівська міська рада. Начальник відділу здійснення декларативних та дозвільних процедур інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львів.