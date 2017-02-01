На Золочівщині за побиття матері судитимуть 16-річного підлітка

Хлопцеві загрожують виправні роботи на строк до року

До Золочівського відділу поліції 41-річна мешканка району зверталася двічі – торік у червні та на початку січня цього року. В обох заявах жінка повідомляла, що 16-річний син спричинив їй тілесні ушкодження.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цими фактами було порушено кримінальні провадження за ч.1. ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк до двохсот годин, або виправних робіт на строк до року.

Правоохоронці з’ясували, що раніше судимий 16-річний мешканець одного із сіл Золочівського району неодноразово вчиняв сімейні конфлікти, під час яких бив свою матір. За цими фактами досудове розслідування завершено. Підлітку оголошено про підозру у скоєнні злочину, визначеного ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.