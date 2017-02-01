На вулиці Винниченка облаштують новий скейт-майданчик

Цьогоріч ЛКП «Спортресурс» планує облаштувати новий скейт-майданчик на вулиці Винниченка. Зокрема, буде розроблено нові конструкції, облаштоване покриття та огорожа майданчика.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

«У 2016 році ми облаштували на вул. Винниченка зону стріт-воркауту. Зараз почали працювати над створенням нового скейт-майданчика. Таким чином ми матимемо у місті такий собі острівок для занять екстремальними видами спорту», – розповів Володимир Шнайдер, керівник управління молоді та спорту ЛМР.

Важливим також є те, що у проекті будуть максимально враховані потреби та побажання середовища, яке займається катанням на скейт-бордах.