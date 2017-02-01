На ранок у Львові залишилось 87 переповнених майданчиків зі сміттям

Станом на ранок 1 лютого тверді побутові відходи не вивезено із 87 майданчиків

Про це повідомили в управлінні інженерного господарства ЛМР.

Станом сьогодні, на 9.00, у Львові перевантаженими є 87 контейнерних майданчиків. Це 7% від загальної кількості.

«Кожного дня у місті накопичуються тверді побутові відходи. Тому кількість перенакопичених майданчиків постійно змінюється. Так станом на вчорашній вечір перевантаженим був 81 контейнер.», – зазначили в управлінні інженерного господарства ЛМР.

Загалом у Львові 1222 сміттєві майданчики, які обслуговують 6 компаній-перевізників: ТзОВ «ДВ-Екосвіт» (202 майданчики), ТзОВ «Санком-Львів» (174), ТзОВ «СпецавтотрансЛьвів» (248), ТОВ «AVE Львів» (327), ЛКП «Львівспецкомунтранс» (204) та ТзОВ «Грінера-Україна» (65).

Нагадаємо, якщо біля вашого будинку не вивезли сміття, телефонуйте на гарячу лінію 112.