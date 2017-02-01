На Львівщині згоріла автівка, проте вдалося врятувати 10 курей і свиню

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області

31 січня о 06:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Стрілків Стрийського району. Займання сталося в одноповерховій цегляній господарській будівлі, розміром 10 х 4 м. За лічені хвилини на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи.

Пожежу локалізували о 07:07 і повністю ліквідували о 07:22.

Вогнеборцям вдалося врятувати від знищення вогнем господарську будівлю, 10 курей та свиню. Вогонь знищив перекриття будинку на площі 20 кв. м, автомобіль «Пежо 405», пошкодив покрівлю на площі 40 кв.м та речі домашнього вжитку на площі 5 кв. м.

Причину виникнення займання встановлюють. Постраждалих на пожежі немає. До ліквідації займання залучали 2 одиниці спецтехніки та 7 рятувальників.