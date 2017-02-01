У будинку на Львівщині знайшли мертвими 18-річну жінку та 21-річного чоловіка

За попередньою версією правоохоронців, вони померли внаслідок отруєння газом

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 1 лютого, на оперативний номер 102 надійшла інформація про те, що в одному з сіл Городоцького району у житловому будинку виявлено двох місцевих мешканців без ознак життя.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що 18-річна жінка та 21-річний чоловік померли внаслідок отруєння газом. Напередодні вони прийшли в гості до своїх знайомих і залишились там ночувати. Вранці господарі будинку знайшли їх мертвими у кімнаті, де вони спали.

Поліцейські встановлюють обставини загибелі. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне убивство) КК України.