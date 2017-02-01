На Львівщині на хабарі затримали трьох поліцейських

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві трьох співробітників одного з відділів Нацполіції у Львівській області

Про це інформує Служба безпеки України.

Правоохоронці з’ясували, що поліцейські вимагали вісім тисяч гривень від місцевого мешканця за закриття кримінального провадження. Чоловіка підозрюють у заподіянні тілесних ушкоджень іншим особам унаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Оперативники спецслужби затримали зловмисників в одному з райцентрів Львівщини під час отримання грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.