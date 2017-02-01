На Львівщині молодик украв у магазині солодощів на 500 гривень

Як з’ясували працівники Яворівського відділу поліції, до скоєння злочину причетний 21-річний мешканець Новояворівська

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

У Яворівський відділ поліції 31 грудня звернувся оператор однієї із заправних станцій міста, котрий повідомив, що близько 18.00 з торгової зали було викрадено: упаковку цукерок «Рафаелло», 5 «Кіндер-сюрпризів», 6 «Кіндер-джой», 2 «Кіндер-чоколад», банку енергетичного напою «Рево». Сума завданих збитків становить 500 гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 21-річний мешканець міста Новояворівськ.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.