На “Фуджікурі” гасили пожежу та евакуйовували потерпілих

Гасіння умовної пожежі, рятування людей на висотах та евакуація потерпілих – ці та інші елементи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації продемонстрували служби цивільного захисту під час показових навчань у середу, 1 лютого, на території компанії “Фуджікура”.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

“Сьогодні ми мали змогу побачити підготовку сил цивільного захисту Львівщини до роботи у надзвичайних ситуаціях. Переконалися, зокрема, що рятувальні служби завдяки хорошим технічним засобам та вишколу особового складу готові вчасно та якісно відреагувати на виникнення будь-якої ситуації та врятувати людей, – зазначив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка. – Також ці навчання мали на меті продемонструвати готовність Львівщини до протидії провокаціям агресора і перевірку навичок рятувальників під час роботи на промислових підприємствах”.

Під час проведення комплексних показових навчань рятувальні служби представили зразки техніки та засоби механізації Служби порятунку. Також продемонстрували гасіння умовної пожежі, рятування людей на висотах за допомогою пожежних автодрабин та колінчастих підйомників, рятування людей з використанням альпіністського спорядження, евакуацію потерпілих, розгортання та роботу сортувального майданчика для потерпілих на догоспітальному етапі і охорону громадського порядку та регулювання дорожнього руху.

До участі у навчаннях залучили пожежно-рятувальні підрозділи ГУ ДСНС України у Львівській області, 2-й спеціальний центр швидкого реагування ДСНС України, ГУ національної поліції у Львівській області, Управління патрульної поліції у м. Львові, КЗ ЛОР “Львівський обласний центр екстренної медичної допомоги медицини катастроф”, Львівська центральна водолазна служба, комунальні служби Львова та ДСП “Львівський державний міжобласний спецкомбінат” УДО “Радон”.

Опісля навчань відбулась нарада, на якій підсумували результати навчального збору та заслухали звіти начальників спеціалізованих служб.