Місцева влада Львівщини стимулює мешканців встановлювати сонячні панелі

Місцева влада Львівщини однією з перших почала заохочувати мешканців області до переходу на електроенергію з енергії сонця

Так, протягом 2017-2020 років з обласного бюджету населенню надаватиметься відшкодування від 5% до 20% річних за кредитами, залученими на придбання приватних сонячних електростанцій. Про це йдеться у затвердженій Львівською облрадою Програмі енергозбереження для населення Львівщини на 2017-2020 роки.

«Приємно визнавати, що місцеві органи влади підтримують державні ініціативи зі стимулювання населення до використання відновлюваних джерел енергії. У 2015 році ми прийняли Закон України, яким встановили «зелений» тариф на закупівлю електроенергії, вироблену сонячними електроустановками потужністю до 30 кВт, прив’язавши його до курсу євро. Тепер, окрім можливості заробляти завдяки «зеленому» тарифу, домогосподарства Львівщини отримають заохочення у вигляді пільгового кредиту на сонячні панелі та супутнє обладнання», – прокоментував голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Пан Савчук також закликав місцеву владу в інших регіонах брати приклад з Львівщини та створювати такі умови, за яких приватні домогосподарства будуть зацікавлені використовувати відновлювані джерела енергії.

«Сьогодні саме час активізуватися у цьому напрямку, оскільки попит на сонячні електроустановки стрімко зростає. Так, у 2016 році кількість домогосподарств, що використовує «сонячну» електроенергію, збільшилася майже у 4 рази порівняно з 2015 роком, а саме – з 244 до 1109 домогосподарств. Водночас, обсяг потужностей встановлених сонячних панелей зріс майже у 7 разів: з 2,2 МВт станом на кінець 2015 року до 16,7 МВт наприкінці 2016 року», – нагадав голова Держенергоефективності.

Довідково. Докладну інформацію щодо участі у Львівській програмі енергозбереження дізнавайтеся у Департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації.