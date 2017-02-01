Львів’янин зберігав удома 0,5 кг марихуани

Працівники поліції вилучили наркотичну речовину та розпочали за цим фактом кримінальне провадження

Про це інформує відділ комунікації ГУ Національної поліції у Львівській області.

Працівники оперативно-пошукового відділу у Львівській області управління з обслуговування Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України провели санкціонований обшук у квартирі 39-річного львів’янина.

Під час обшуку працівники поліції виявили та вилучили, за попереднім висновком, наркотичний засіб «марихуану», загальною вагою п’ятсот грамів.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Вилучений наркотичний засіб скеровано на експертизу. На даний час працівники поліції перевіряють причетність підозрюваного до збуту наркотиків наркозалежним громадянам.

Фото: відділ комунікації ГУ Національної поліції у Львівській області