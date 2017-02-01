Львів’ян запрошують послухати весну та літо в лютому

12 лютого, о 17:00, у Львівському будинку органної та камерної музики відбудеться концерт “Пори року” Антоніо Вівальді – орган, скрипка та живопис» .

Про це “Львівська газета” дізналась на сторінці заходу у Фейсбук.

“У лютому так близько до весни 😉 А може хочете ще й літечка? Ми для Вас можемо організувати це, а навіть трішки більше. У цьому концерті буде і Зима, і Весна, Літо та Осінь. Хто ж нам допоможе перенестись у ці пори року? Наші музиканти – Олена Мацелюх (орган), Оксана Потапова (скрипка), а також дуже незвичайна та надзвичайна художниця Ольга Куц”, – пишуть організатори.

Крім цього, ви зможете не лише почути, а й побачити музику, бо картини будуть створювати у реальному часі перeд вашими очима.

На концерті прозвучать сонети, які написав сам Антоніо Вівальді, в авторському перекладі композитора Богдана Котюка.

Вартість квитків – 40 грн.