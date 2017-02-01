Ліки з 1 лютого не подешевшають

Уряд відтермінував референтне ціноутворення на медикаменти до 1 квітня 2017 року

Сьогодні,1 лютого 2017 року, відбулося чергове засідання уряду, від якого українці чекали багато. Одні сподівалися, що нарешті ліки в аптеках подешевшають, як нам це обіцяли. Ті, хто веде фармацевтичний бізнес, очікували, що уряд продовжить термін, протягом якого аптеки можуть реалізовувати залишки лікарських засобів, які було поставлено за оптово-відпускними цінами, що перевищують їхній граничний рівень, до 1 квітня 2017 року. За попередніми передбаченнями, вони мали зробити це до 1 лютого 2017 року.

Але запропоновані зміни стали неочікуваними і для хворих, і для фармацевтів. Для перших вони неприємні, бо ліки, попри обіцянки, не стали доступнішими: ціни на них із 1 лютого не впадуть. Для представників фармацевтичного бізнесу, навпаки, приємними – їм дозволили реалізовувати медикаменти за старими цінами до 1 квітня 2017 року.

«Проаналізувавши підготовчу роботу щодо запровадження цього механізму, провівши консультації з виробниками та операторами ринку, ми зробили висновок, що належне виконання цього регулювання потребує довшого перехідного періоду, пов’язаного із поступовою реалізацією залишків ліків. Для стабілізації ситуації на ринку та усунення виникнення ризиків пропонується перенести термін початку реалізації постанови № 862 на 1 квітня. Він розпочнеться разом із програмою відшкодування вартості лікарських засобів. Також пропонуємо змінити кінцевий термін реалізації залишків до 1 квітня 2017 р. Ми співпрацюємо з представниками фармринку, і вже є інформація, що декотрими виробниками ціни було знижено на 15–30%, інші продовжують співпрацю. Тому ми хочемо надати їм довший перехідний період, щоб ми консолідовано забезпечили населення доступними ліками», – наголосила виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

1 квітня – особливий день для українців. Вони звикли, що їх цього дня можуть обдурити. Тож чи повіряють уряду, що його обіцянка не стане цяцянкою?