Двоє чоловіків намагалися вчинити крадіжку з території «Кінескопу»

Правоохоронці встановили особи зловмисників

У Франківський відділ поліції 31 січня надійшло повідомлення про те, що власник приміщення колишнього заводу «Кінескоп» виявив на території підприємства двох невідомих осіб. Вони намагалися вкрасти металеві конвеєрні конструкції та двоє дверей. Їх орієнтовна вартість – понад 50 000 гривень.

Правоохоронці з’ясували, що до крадіжки причетні 37-річний та 20-річний місцеві мешканці.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Скоєння цього злочину карають арештом на термін від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Триває досудове слідство.