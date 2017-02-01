Довідки про відсутність судимості мешканці Львівщини можуть отримати в територіальному сервісному центрі МВС

Від 1 лютого довідки про відсутність судимості громадяни зможуть отримувати у територіальних сервісних центрах МВС

Замовити довідку мешканці Львівщини можуть з вівторка по суботу (включно) від 09.00 до 18.00, незалежно від місця реєстрації за адресою: м.Львів, вул.Данила Апостола, 11. Центр працює без перерви на обід. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Бланк запиту на отримання довідки можна отримати та заповнити безпосередньо у адміністратора територіального центру.

Щоб отримати довідку, громадянин повинен мати з собою документ, що посвідчує особу, а також його копію, яка надається посадовій особі територіального центру. Особи, котрі раніше були судимі, повинні мати також документ, що засвідчує поточну відсутність судимості.

Термін дії довідки про відсутність судимості не визначається, оскільки її надають станом на дату, коли здійснюється перевірка. Довідки надають безкоштовно, термін виготовлення – тридцять календарних днів від дня надходження запиту.

Адреса регіонального сервісного центру МВС у Львівській області: вул.Данила Апостола, 11, Львів, 79000.

Телефони для довідок: (032) 255-62-72, (032)255-62-74.

Нагадаємо, раніше довідки про відсутність судимості громадяни отримували в Управлінні інформаційної підтримки та координації поліції 102 Головного управління Національної поліції у Львівській області. Відповідно до наказу №1256 МВС України «Про організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України», ці функції від 1 лютого передані територіальним сервісним центрам МВС України.