«Ділянка на Яворівщині непридатна для будівництва будь-яких об’єктів поводження з відходами» – експерт

Земельна ділянка на території колишніх гірничо-хімічних підприємств Яворівської «Сірки», нещодавно передана Львову за урядовим дорученням, є непридатною для будівництва будь-яких об’єктів поводження з відходами. Відповідний попередній висновок науково-експертної групи сьогодні, 1 лютого, озвучив заступник її керівника та кандидат технічних наук Юрій Зима.

За словами науковця, такий висновок зроблено на підставі поверхневого просторового обстеження, згідно з яким на пропонованій території існує велика небезпека карстових проваль. Окрім того, поруч знаходяться великий орнітологічний заказник, санаторій та заповідник європейського значення, а відстань до найближчого водосховища є майже на 1 км меншою, аніж повинна бути. Важливою є також наявність відповідного рівня технічної культури, якого Україна наразі не досягла, тож такий об’єкт поводження з ТПВ на цій території може спричинити різко негативний вплив на місцеве водне та геологічне середовище, повітря та ґрунти, рослинний та тваринний світ. Усі ці чинники ставлять заборону на будівництво будь-якого сміттєпереробного комплексу на вказаній земельній ділянці.

«Є так звана обов’язкова складова будь-якого будівельного проекту – це оцінка впливу на навколишнє середовище. І тут є низка порушень. Власне, за такими первинними ознаками я роблю негативний попередній висновок. Учора у Львові відбулося перше засідання науково-експертної групи, і більшість її учасників підтримала такі мої суб’єктивні судження. Відтак, будь-який проектант, який, після отримання висновків, візьме на себе сміливість розробити щодо цієї ділянки проект, потерпить фіаско. Він навіть не дійде до етапу будівництва», – підкреслив Юрій Зима.

Додамо, що відповідна робоча група, створена розпорядженням міського голови для обстеження ділянки з точки зору придатності її для облаштування нового полігону ТПВ, працюватиме до 13 лютого. Опісля вона повинна озвучити кінцеве рішення.

Нагадаємо, нещодавно Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман погодив виділення Львову земельної ділянки для будівництва сміттєпереробного комплексу на території колишніх гірничо-хімічних підприємств Яворівського ДГХП «Сірка».