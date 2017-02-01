Департамент розвитку Львівської міськради очолила Наталія Бунда

Сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий представив колективу нового директора департаменту розвитку Наталію Бунду.

Бунда Наталія Петрівна народилася 19 липня 1987 року у місті Славута (Хмельницька область).

Освіта:

2009 р. закінчила Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Міжнародні відносини».

2017 завершує навчання у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «державне управління», магістр державного управління.

З 2016 року є аспірантом заочної форми навчання Волинського східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю «економіка».

Досвід роботи

2011 – 2013 рр. – начальник відділу розвитку туризму управління міжнародного співробітництва та туризму Луцької міської ради.

2013 – 2017 рр. – начальник управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.

2014 – 2017 рр. – в.о. виконавчого директора Асоціації органів місцевого самоврядування «Шлях Гедиміновичів». Один із ініціаторів створення міжнародного культурно-туристичного проекту «Шлях Гедиміновичів».

Політична та громадська діяльність

2008 – 2010 рр. – помічник депутата Луцької міської ради

2010 – 2015 рр. – депутат Луцької міської ради VI скликання.

2015 – по даний час – депутат Луцької міської ради VII скликання.

Голова постійної комісії Луцької міської ради з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму.

У 2013 році брала участь у серії воркшопів Програми Східного партнерства у галузі культури Ради Європи (Молдова, Грузія, Україна).

У 2014 році брала участь у двотижневому курсі підвищення кваліфікації з культурного та проектного менеджменту у м. Берлін (ФРН).

У 2015 році брала участь у Програмі професійних обмінів Державного Департаменту США «Партнерство між державою і громадою через культуру та мистецтво» (Техас, Північна та Південна Кароліна, Вашингтон, Нью-Йорк).