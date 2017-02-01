Частина сихівчан сьогодні залишилася без гарячої води

ЛМКП «Львівтеплоенерго» проводить гідравлічні випробування теплообмінників на трьох ЦТП Сихівського району

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», на ЦТП-4, (вул. Довженка,22), ЦТП-12 (вул. Антоненка-Давидовича,10а), ЦТП-17 (вул. Трильовського,1а) проводять гідравлічні випробування теплообмінників гарячого водопостачання.

У зв’язку з проведенням робіт сьогодні в обідню пору було тимчасово призупинено подачу гарячої води до будинків по вул. Зубрівська, 26, 28; вул. Довженка, 18, 20, 22; вул. Монастирського, 3, 3а, 5, 7; вул. Кавалерідзе, 8, 10, 12, 14; вул. Антонича, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22; вул. Коломийська, 18; вул. Трильовського, 1, 5, 7.

Подачу гарячої води пообіцяли відновити ще сьогодні, 1 лютого.

Адміністрація ЛМКП «Львівтеплоенерго» просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.