«Це не найкраща ділянка, але треба виходити з того, що ми маємо», – геолог

Учора відбулося перше засідання науково-експертної групи щодо вирішення ситуації з ТПВ у Львові під головуванням Ігоря Юхновського. Обговорили питання відповідності земельної ділянки колишнього гірничо-хімічного підприємства «Сірка» у Яворівському районі вимогам до облаштування полігону та будівництва об’єктів поводження з твердими побутовими відходами.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

Також учасники науково-експертної групи погодили питання, які будуть опрацьовувати на наступних засіданнях – зокрема: питання рекультивації та виконання стабілізаційних робі на полігоні в Грибовичах, забезпечення вивезення сміття з міста, розробку навчальних програм для мешканців щодо здійснення сортування сміття та зменшення кількості побутових відходів.

Ігор Юхновський наголосив на важливості опрацювання кількох завдань: поточне вивезення сміття зі Львова, виховання і навчання населення щодо роздільного сортування сміття, зменшення кількості сміття, яке продукує місто через розвиток мережі переробних підприємств.

«Перед нами є кілька завдань. Сміття, яке лежить на вулицях, має бути вивезене у дуже короткий термін. Ми маємо знайти полігон, де ми можемо вивозити сміття до того часу, поки ми внормуємо внутрішнє життя Львова, навчимо людей розділювати сміття на різні типи. Ми маємо виховати населення міста Львова, маємо добитись того, щоб Львів став першим містом в Україні з точки зору чистоти. Інше питання, яке перед нами стоїть – це Грибовичі. Треба почати з рекультивації”, – зазначив Ігор Юхновський, академік Національної академії наук України, Герой України.

«Проект рекультивації полігону в Грибовичах пройшов експертизу. На замовлення міста Інститут «Гірхімпром» розробив попередній проект по стабілізації полігону. Нам зараз треба приступати до ліквідації аварійності, щоб зняти можливість зсуву на полігоні», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Юрій Зима, доцент Національного лісотехнічного університету України, кандидат технічних наук, зазначив, що у спеціалістів та експертів будуть серйозні застереження до цієї ділянки щодо її придатності для реалізації там такого проекту.

«Це не найкраща ділянка, але треба виходити з того, що ми маємо», – сказав Дяків, кандидат геологічних наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Після обговорення та озвучення думок усіх представників, комісія не винесла позитивного рішення щодо земельної ділянки у Яворівському районі.

На наступному засіданні планують зосередити детальну увагу на ситуації з полігоном у Грибовичах та розроблені стратегії формування у мешканців Львова культури поводження з ТПВ.