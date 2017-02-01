Бойовики обстріляли бригаду електромонтажників біля Авдіївки

Російські бойовики порушили режим тиші

Вони розпочали хаотичну стрілянину по бригаді електромонтажників, які мали усунути пошкодження ЛЕП. Працівники мусили залягти, рятуючись від пострілів. Ремонтники не дійшли орієнтовно 300 метрів до місця можливого пориву ЛЕП. Про це повідомив на своїй facebook-сторінці головав Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Перед тим російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню. Після цього ремонтні бригади вийшли на місце розриву лінії електропередачі. З боку окупованих територій також вийшла бригада електромонтерів. Після проведення обстежень вони мали визначити масштаб пошкоджень та обсяги відновлювальних робіт.

До слова, менш ніж годину тому в Авдіївці завершилося розширене засідання Координаційного центру за участю секретаря РНБО Олександра Турчинова. Під час засідання було також телефонне включення з президентом Петром Порошенком. Участь у засіданні Координаційного центру взяли також представники міжнародних організацій та журналісти. В такому форматі було обговорено поточну ситуацію та окреслено кроки на найближчий час.

Олександр Турчинов також поспілкувався на вулицях міста з людьми, відвідав наметове містечко з пунктами обігріву та перевірив роботу комунальних служб.

За словами місцевої влади, найбільше Авдіївка потребує будматеріалів, щоб відновити зруйновані будинки. Тільки за сьогоднішній ранок обстріли бойовиків зруйнували 20.