Біля Авдіївки тривають бої

Станом на сьому ранку 1 лютого домовленість про режим тиші не виконана, обстріли міста тривають

Про це повідомляє МВС України. Учора, 31 січня, пошкоджено залізничну колію сполученням Авдіївка – Очеретино. 4 піротехнічні розрахунки ДСНС перебувають у готовності для проведення робіт з розмінування після настання режиму тиші, 2 піротехнічні розрахунки – в резерві.

Теплопостачання в місті, де проживає близько 22 тис. осіб, здійснюють централізовано завдяки заводській теплоенергоцентралі на природному газі. Температура теплоносія в тепломережі – 50 градусів тепла, в квартирах температура повітря – 15 градусів тепла. Централізоване водопостачання здійснюють за графіком із резерву, в разі необхідності буде забезпечено підвезення води. Централізоване електропостачання відсутнє. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечують електроенергією від 5 генераторів ДСНС (в резерві – 12 генераторів різної потужності, додатково залучено 3 потужних пересувних електростанції).

Розгорнуто 11 пунктів обігріву (7 ДСНС, 3 стаціонарних, 1 благодійної організації), до яких звернулось близько 900 осіб, забезпечено харчування 3 польовими кухнями.

Стаціонарні пункти обігріву:

– Школа №1, провулок Виноградний,1;

– Школа №4, вулиця Суворого,1;

– Дитячий садочок «Чебурашка», провулок Благодатний,1.

Усі мобільні пункти обігріву розташовані на стадіоні «Хімік» по вулиці Молодіжній.

Температура повітря навколишнього середовища – 15 градусів морозу. Відпрацьовано питання щодо евакуації людей похилого віку з будинку пристарілих і близько 12 тис. осіб в разі ускладнення обстановки (на даний час виявили бажання 140 осіб). Ситуація перебуває на контролі ДСНС України.

Як повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, ніч в Авдіївці минула дещо спокійніше, ніж попередня, попри те, що російські бойовики продовжували стріляли з «Градів», гармат і танків.

Уночі з технічних причин температура в тепломережах міста трошки впала, але працівникам Коксохіму вже вдалось її підняти.

До міста прибуло ще 8 вантажівок допомоги.

У Донецькій військово-цивільній адміністрації (м. Краматорськ) цілодобово працює «гаряча лінія» +38 (06264) 8-54-91.

Як інформує прес-центр штабу АТО, сьогодні сили російсько-окупаційних військ продовжили обстріли українських позицій поблизу Авдіївки. Противник застосовував реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», артилерію калібру 152 міліметри, гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Вночі окупанти здійснили спробу штурму наших позицій. Атака провалилася. Ворог відступив.

О сьомій годині російсько-окупаційні війська силами групи близько 30 осіб здійснили чергову спробу штурму. Противника зупинено. Бій триває.