Завтра в Гарнізонному храмі пом’януть Сергія Невеличука

Завтра минає два роки від дня смерті старшого лейтенанта Сергія Невеличука

Завтра, 1 лютого, о 10:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11) відбудеться поминальне богослужіння за старшого лейтенанта Сергія Невеличука. Про це повідомляє Капеланство.info.

Сергій Невеличук (06.11.1967 р. – 01.02.2015 р.) був командиром батареї 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 1 лютого 2015 р. під час артилерійського обстрілу з БМ-21 вогневих позицій підрозділів бригади в районі с. Передільське Донецької області. У загиблого залишилася дружина і двоє діток – син та дочка. Похований у м. Львів на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань № 76.

Указом Президента України № 282/2015 від 23 травня 2015 року, «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі», нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).