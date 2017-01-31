За два тижні львів’яни зможуть розраховуватися зі смартфонів у всіх трамваях та тролейбусах

Система безготівкового розрахунку в електротранспорті вже тиждень діє у Львові і стає популярною серед містян. Наразі вона функціонує на 4 маршрутах, а за два тижні наліпки з QR-кодами розмістять у всіх трамваях і тролейбусах Львова.

Про це повідомляє прес -служба ЛКП «Львівелектротранс».

З 24 січня у Львові розпочала діяти система безготівкового розрахунку в електротранспорті. Запровадили її на трамвайному маршруті № 8.

Станом на сьогодні, наліпки з QR-кодами, окрім трамвая № 8, уже розмістили в трамваях № 2 і 3 та частково в тролейбусі № 13.

«Ця послуга набуває популярності серед мешканців нашого міста. Тому плануємо протягом двох тижнів наліпки з QR-кодами розмістити в усіх трамваях і тролейбусах Львова», – розповів директор ЛКП «Львівелектротранс» Михайло Сидорович.

Нагадаємо, для безготівкової оплати за проїзд потрібно завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24 і сканувати QR-код, що зображено на спеціальних стикерах у трамваї. Під час поїздки оплачений квиток потрібно «закомпостирувати».