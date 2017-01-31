Як «Галичанка» ледь не втратила першість у Литві

У Гарляві (Литва) завершився четвертий з’їзний тур жіночої Балтійської гандбольної ліги

Львівська «Галичанка» у п’яти іграх здобула три перемоги, ще у двох матчах зазнала поразок, ідеться у прес-релізі.

Програли львів’янки двом білоруським командам: БНТУ-Бєлаз (Мінськ) і ГК «Гомель» з рахунками 21:24 та 12:22, відповідно.

«Городнічанку» з білоруського Гродно галичанки перемогли з рахунком 28:13. Здолали львів’янки і литовські команди – «Жальгіріс» (Каунас) і «Гарляву» (Каунаська обл.): 26:16 та 19:17, відповідно.

Незважаючи на дві поразки у межах 4-го туру, підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко втрималися на першому щаблі турнірної таблиці.

Турнірне становище команд після четвертого туру (20 ігор): «Галичанка» – 32, БНТУ-Бєлаз – 31, «Гомель» – 30, «Жальгіріс» – 15, «Гарлява» – 10, «Городнічанка» – 2.

У лавах львів’янок найсильнішими стали капітан, ліва півсередня Леся Смолінг і права крайня Наталія Воловник.

Відразу після повернення з Литви тренер «Галичанки» Тетяна Штефан відповіла на запитання «Львівської газети».

– Це – спорт, постійно перемагати нереально, – розповідає наставниця. – Стосовно гри, то у двох матчах ми показали не найкращу гру. Було важко… Але ми зрозуміли свої помилки, знаємо, над чим потрібно працювати.

– Наскільки мені відомо, дорога в Литву була непростою?

– Так, справді. Їхали ми майже 16 годин. На кордоні простояли майже п’ять годин. Але не хочу на цьому акцентувати увагу. Все-таки у нас був день відпочинку. Причини невдач лише у нас, а не в якихось інших моментах. Треба більше працювати.

– БНТУ-Бєлаз і «Гомель» чимось здивували?

– У матчах із цими командами нам не допомогли наші воротарі, як вони це робили раніше. А так, суперниці нічим не здивували. Вони роблять ставку на кидки із напівсередньої відстані. Дуже потужні кидки у білорусок. Але це було й раніше, нічого нового.

– Наскільки вищий середній бал команд у Балтійській лізі, порівняно з українською Суперлігою?

– Білоруські команди мають досвідченіших гравців. У нас хто має хоч якийсь досвід шукає команду за кордоном. Крім того, там шукають спортсменок із сильним кидком. Там на кожну позицію є по 2-3 такі виконавці із зростом під 187 сантиметрів. В Україні таких мало. Литовські команди сповідують ігровий гандбол. Тобто, маємо в Балтійській лізі справу з двома різними школами гандболу. І це чудово.

– Ще кілька років тому «Галичанка» була любительською командою, і дівчата не отримували зарплатні. Як із цим зараз? І чи всі клуби в Балтійській лізі є професійними?

– У Балтійській лізі грають професійні клуби, за які виступають легіонери. Не думаю, що іноземки гратимуть за копійки. «Галичанка» також є професійним клубом, у нас ніколи не буває затримок із зарплатнею. Ще 4-5 років тому дівчата не отримували грошей. Зараз не нарікаємо. На тлі інших команд національної Суперліги у нас хороші зарплати. Звісно, не такі, як за кордоном, але все ж таки хороші.