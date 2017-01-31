Володимир Похмурський став керівником Центру екстреної медицини

Його кандидатуру підтримало 47 депутатів Львівської обласної ради

Депутати Львівської обласної ради сьогодні проголосували за кандидатуру Володимира Похмурського на посаду директора «Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Зазначимо, Володимир Похмурський став переможцем відкритого конкурсу на посаду керівника Центру. Його одноголосно підтримала уся відповідна комісія.

Представляючи власну програму розвитку закладу, Володимир Похмурський наголосив на таких основних завданнях: порозуміння з колективом, матеріально-технічне забезпечення та підвищення рівня кваліфікації працівників.

Довідка. Похмурський Володимир Васильович. Народився 29 березня 1965 року у м. Львові. У 1982-1988 рр. навчався у Львівському державному медичному інституті, в часі навчання працював санітаром, медбратом, фельдшером у травмпункті №2 8 МКЛ м. Львова. Після проходження інтернатури у лікарні швидкої медичної допомоги у 1989 році здобув фах хірурга і працював там до 2012 року: спочатку черговим лікарем, потім ординатором, відповідальним хірургом, а з 2008, уже в якості доцента кафедри хірургіїї ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького (за сумісництвом) – куратором 1 хірургічного відділення ЛШМД та Центру торако-абдомінальної травми. Пройшов спеціалізацію з торакальної хірургії та онкохірургії. Неодноразово стажувався у закордонних клініках, був членом провідних європейських фахових асоціацій.

У 1999 році закінчив навчання у заочній аспірантурі і захистив кандидатську дисертацію «Черезшкірне черезпечінкове дренування жовчних шляхів при механічній жовтяниці».

У 2012 році отримав запрошення очолити Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. За короткий час роботи на Прикарпатті вдалося організувати потужну дієву структуру, налагодити якісне підвищення фахової кваліфікації, значно оновити матеріально-технічну базу, почати створення центральної оперативної диспетчерської. За неповних два роки працівниками Центру виконано понад 70 успішних догоспітальних реанімацій за сучасними міжнародними заавансованими протоколами. Залучено понад 9 млн. грн. благодійних коштів. Налагоджено ефективну міжнародну співпрацю. Організовано низку міжнародних конференцій і навчань.

Одружений. Має сина.