Водій мікроавтобуса намагався вивезти до Польщі понад 4 тисячі пачок цигарок (фото)

Сьогодні, 31 січня, в рамках операції «Рубіж-2017» у пункті пропуску «Краковець-Корчова» викрито спробу незаконного переміщення понад 4 тисячі пачок цигарок

Контрабандний товар був у сховищі, розташованому під днищем автомобіля. ПРо це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Львівській області.

Водій мікроавтобуса Оpel Sintra, мешканець Львівщини 1984 року народження, намагався незаконно вивезти цигарки до Польщі смугою руху «зелений» коридор.

Під час митного контролю у працівників митниці виникла підозра щодо переміщення прихованих від митного контролю товарів. Автомобіль скерували у спеціально відведене місце, де оглядова група митників і прикордонників і виявила 4140 пачок цигарок із фільтром без марок акцизного збору України.

Так, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів або способів, що ускладнюють виявлення таких товарів. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Цигарки й автомобіль 1998 року випуску вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.