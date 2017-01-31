Військовий льотчик із Аничкою записали пісню про мирний час

Перша 2017 року прем’єра від проекту #ПісніВійни – пісня «Настане мирний час» у виконанні Сергія Тітаренка та Анички

Пісня «Настане мирний час» – уже сьомий сингл у рамках масштабного соціально-мистецького проекту #ПісніВійни, який триває в Україні. Автором слів до пісні є військовий льотчик, ветеран АТО Сергій Тітаренко, а музику створила українська співачка Аничка (Аничка Чеберенчик), яка останні десять років живе у США. Вони ж і виконали пісню у дуеті, запис якого було здійснено на студії Jenny Records у Львові.

Сергій Тітаренко з перших днів брав участь в антитерористичній операції. Коли розпочалися бойові дії на сході України, військовий льотчик проходив службу у 16-ій бригаді армійської авіації Збройних Сил України. Його вертоліт Мі-24 був збитий під Слов’янськом ракетою зі сторони бойовиків у червні 2014-го. Палаючий борт упав з висоти ста метрів… Сергій Тітаренко і його побратим дивом вижили, але отримали дуже важкі травми. Боєць переніс складні операції на хребті – в Україні та Німеччині, потім пройшов реабілітацію у США.

«Пісня «Настане мирний час» – це своєрідне нагадування усім тим, хто забуває, що в Україні йде війна, – каже автор слів і виконавець пісні, воїн Сергій Тітаренко. – І не просто нагадування, а прохання не здаватися, не опускати руки і робити все можливе задля нашої перемоги, яка неодмінно настане, адже, як співаємо з Аничкою, «бо з нами Бог, бо з нами Україна».

Аничка – не тільки співачка, а й волонтер. За останні три роки вона активно гастролювала містами США із благодійними концертами у підтримку поранених бійців АТО. Дала за океаном десятки концертів, на яких зібрала на реабілітацію українських воїнів понад 100 тисяч доларів. Благодійні концерти співачка продовжує давати у Штатах і в ці дні. До речі, одним із бійців, яким вона допомогла, був і Сергій Тітаренко.

«Коли передавала гроші на реабілітацію Сергія, я й подумати не могла, що через якийсь час ми з ним заспіваємо дуетом, – розповідає Аничка. – І тут – проект #ПісніВійни, завдяки якому здійснилася одна із мрій Сергія – його вірш став піснею».

Восени 2017-го світ побачить альбом #ПісніВійни, який об’єднає близько 15 сучасних україномовних військових пісень, написаних українськими захисниками та записаних в унікальних дуетах бійців із відомими українськими артистами. Раніше у рамках проекту уже вийшли дуети воїнів-авторів із вокальною формацією «Піккардійська Терція», лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею, співаком Арсеном Мірзояном, Сергієм «Фомою» Фоменко із групи «Мандри», співачками Оксаною Мухою та Іриною Долею. Попереду – записи пісень у співпраці із лідером гурту «Kozak System» Іваном Леньо, Віктором Винником із групи «Мері», співаком Тарасом Гавриком…

При монтажі відео «Настане мирний час» використано ексклюзивні кадри, надані Центральною телерадіостудією Міністерства оборони України.



Послухати пісню «Настане мирний час» можна тут.

Сторінка проекту #ПісніВійни у Facebook: facebook.com/pisni.vijny

Канал проекту #ПісніВійни в YouTube: youtube.com/channel/UCrk7y0MUL0rN7wv0RmswP3w