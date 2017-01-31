В обласній бібліотеці для дітей безкоштовно навчатимуть програмуванню

Львівська обласна бібліотека для дітей запрошує на безкоштовні курси програмування мови PYTHON
Навчання базується на використанні сучасних методологій розробки програмного забезпечення.
Про це повідомляють в департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.
Курси орієнтовані на початківців-програмістів. Основна мета – навчити тих, хто лише починає програмувати й підвищити кваліфікацію більш досвідчених розробників.
На безкоштовні курси запрошують усіх, хто любить ІТ-сферу та хоче навчитися програмувати.
Заняття відбуватимуться щонеділі о 14:00. Докладна інформація – за телефоном: 235-87-47.